Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs açıklaması...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane merkez binadaki makam odasında önce MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyelerini ağırladı.





İmamoğlu'na, Ankaragücü atkısı, futbolcuların imzaladığı ve arkasında ‘‘Ekrem İmamoğlu'' yazan 06 numaralı forma ile sarı-lacivert renklerde tespih hediye edildi. İmamoğlu daha sonra 1 Mayıs Komitesi ile görüştü. İmamoğlu, sendika yöneticilerine ‘‘30 Nisan'da, Beylikdüzü'nde yaptığımız gibi çalışanlarımızı mesai saati bitiminde avluya toplayacağız. Onların 1 Mayıs'larını kutlayacağız. İBB'de şubesi olan tüm sendikaları da davet edeceğiz'' sözleriyle karşıladı.



