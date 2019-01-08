Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomist Yeşilada: Dolar çok yakında 7 lira olacak, tarihi ise... /08 Ocak 2019 19:45

Ekonomist Yeşilada: Dolar çok yakında 7 lira olacak, tarihi ise...

Daha önce dolar 5.50'ye gerileyecek tahmininde bulunan Ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomide kara tabloyu yazdı.

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Yeşilada'ya göre dünyada petrol fiyatları 70 dolara yeniden çıkacak, resesyonun da eli kulağında.

Türkiye ekonomisiyle ilgili seçim sonrası çok daha karanlık bir tablo çizen ekonomiste göre doların 7 lira olacağı tarih de pek uzak değil. İşte yazısından ilgili bölüm...

(...)
“En kötüsü geride kaldı” sloganı tutmadı, çünkü en efsunlu AKP seçmeni bile her süpermarkete gittiğinde en kötüsünün içinde kaldığını görüyor. Yeni sloganımız “birinci yarı yılda dengelenme, sonra toparlanma”.  Üst Akıl ve Dış Komplo da bitti ki, çok üzüldüm, çünkü Marvel Comics filmleri seyretmekten sonra en büyük hobim acaba SABAH Medyası bu sabah ne fantazi – bilim kurgu yazmış diye keyifle sayfalarını açmak olurdu. Tabii, şimdi Trump kanka oldu, o havadan biz karadan, Ürdün’e kadar ineceğiz.

Bu resesyon bitmez koçlar. Biraz finans bilseniz, ya da Ankara bilse, onlar da çakarlar ama, şu anda tüm enerji seçmen kaydırarak bazı belediyeleri elde tutmaya harcanıyor. Bakın aslında tek bir olay dahi niye bu resesyonun bitmeyeceğini anlatmaya yeter. Artık futbol kulüplerini dahi bankalar kurtarıyor. Hiç sordunuz mu BDDK’ya, bankalara?  Halihazırda KAÇ YÜZ MİLYAR TL krediyi yeniden yapılandırdınız diye?  Her yeniden yapılandırma, ihtiyacı olan, büyüyen bir şirkete verilmeyen kredi, Kardeşlerim.

Daha da vahim bir örnek. Hazine o denli nakte sıkıştı ki, TCMB ve KİT’lerin genel kurulları öne alınıyor ki, bir kaç kuruş temettü toplanıp gün sonu getirilsin.

Devam edeyim. Nedim Türkmen bugünlerde en favori yazarım. Şu Af’lar  meselesine göz atalım:

“Vadesi geçmiş vergi borcu için başvuran mükellef sayısı 5.950.316, ihlal eden mükellef sayısı 2.459.214’dür. Buna göre ilk iki taksit sonucunda mükelleflerin yüzde 41.32’ü şartları ihlal ederek yapılandırma hükümlerinin dışına çıkmıştır. Yapılandırılan toplam vergi borcu tutarı 70 milyar lira, tahsilat ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani yapılandırılan tutarın ancak yüzde 19’u tahsil edilebilmiştir.

Vadesi geçmiş sigorta prim borcu nedeniyle başvuru yapan mükellef sayısı 1.270.402, ihlal eden mükellef sayısı se 562.000 kişidir. Başvuranların yüzde 44,23’ü şartları ihlal ederek yapılandırma kapsamı dışına çıkmışlardır. Sigorta prim borcu nedeniyle yapılandırılan tutar 43.4 milyar lira olup tahsilat 3.2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Canım Berat Abim, millette BİM’den pirinç, maktu vergisiz sigara alacak kayme kalmadı ki, Af ödesin. Devam edeyim mi, medarı iftiharımız ihracat da Aralık’ta çamura saplandı.

Ocak sonunda anketler AKP’nin yalnız büyük kentleri değil, oyun parkları ve kafeteryaları da kaybedeceğini gösterince?

Güm….faiz indirimi.
Güm..ek maaş zamları…
Güm… bütçenin kapakları Keban gibi açılacak.

Yatırımcılar da ikileyecek. Dolar/TL 7.00. Tarih 30 Mart.  IMF heyeti Ankara’da. Tarih 4 Nisan.

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