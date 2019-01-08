Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den ''Bolton Ankara'da Türk yetkililere Suriye Kürtleri'ni koruyacağını söyledi'' açıklaması /08 Ocak 2019 19:37

ABD'den ''Bolton Ankara'da Türk yetkililere Suriye Kürtleri'ni koruyacağını söyledi'' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kısa kesilen Ankara ziyaretinin ardından, ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı.

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Reuters'e konuşan ABD yönetiminden bir yetkili, "Bolton, ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik herhangi kötü muameleye karşı çıkacağını Türk yetkililere söyledi" dedi.

ABD yönetiminden yetkili, şu mesajları verdi:

"Bolton, Erdoğan'ın New York Times gazetesinde yayımlanan ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere söyledi."

"Türk yetkili de ABD güçleri Suriye'de bulunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı harekatında bulunmayacağını Bolton'a söyledi."

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