Ekonomist Aktaş: Doların varacağı yer 7 TL, enflasyonunsa %40...

PROF. ELVAN AKTAŞ: DOLAR 7 TL’Yİ GEÇECEK







Aktaş yayında şunları söyledi:





İki yıl önce Dolar’ın reel değerini 4.93 olarak açıklamıştık. O günden bu yana reel değer açıklamamıştık. İlk defa paylaşıyorum. Bu bir tahmin değil reel değerdir. Şu anda Türkiye’de Dolar’ın reel değeri 7.38 TL’dir.





Kimse şaşırmasın. Son 1 yıl içinde dolar 3.38’den 5.28’e çıktı, yüzde 56 değerlendi. Benim söylediğim reel 7.38 rakamı, hesabı yaptığımız 5.16’dan sadece yüzde 43’lük artış.





Doların 7.38’e tırmanışının hızını, süresini değiştirebilirsiniz. Ama oraya gidişi engelleyemezsiniz.





Bugün Merkez Bankası, dolara müdahale etmedi. O, müdahale değil. Bugün Merkez Bankası, doları bir kaç dakikalığına 1 kuruş düşürebilmek için vatandaşın 2.2 milyar dolarını heba etti.





Türkiye’de hiçbir yorum yapmadan sadece makro dataları paylaşan hocalar bile işlerini kaybetti. Türkiye’de olan biteni bilen yok mu, var. Konuşamıyorlar sadece.





Başkan Trump çıkıp “Türk ekonomisi aslında daha güçlü” dese, doların gideceği yeri değiştiremez. İhraç ettiğiniz malların hammaddesi ve enerji dolara bağlı olduğu sürece, yaptığınız hiçbir şey döviz baskısını ortadan kaldırmaz.





Global piyasalarda ciddi bir sıkışmaya doğru gidiyoruz. Bu sıkışma, paranın güven vermeyen piyasalarda daha da pahalanacağı anlamına geliyor. Türkiye gibi ülkelerde döviz, pahalanacak. Enerji fiyatları artacak.





Türkiye ekonomisi gibi yapıdaki bir ülkede kur, faiz, enflasyon birer semptomdur, problem değildir. Para politikalarında likidite sıkıntısı öngörülemedi. Tekraren diyorum; Dövizle borçlanmayın, paranızı sistemden çıkarın.





Bankalar ortalıkta görünüyor olabilirler. Banka şubelerinin açık olması bir şey ifade etmez. Hepsinin bilançosu Hazine tarafından yutulup yükü vatandaşın sırtına bindirilmek üzere. Likidite sıkıntısı hiçbir şeye benzemez.





Kısa vadeli borcumuzun şu anda ihracatımıza oranı yüzde 250. Yani iki buçuk yıllık ihracatımızla kısa vadeli borcumuzu ödeyebiliyoruz. Tarihimizde hiçbir zaman bu seviyeyi görmedik.





Altın.. Dolar yükselirse altın da yükselir, evet. Fakat, elinizdeki altınla ekmek alamazsınız ama dolarla her işlemi yapabilirsiniz. Altın, uzun vadeli saklama aracı olabilir, likidite krizinde harcayamazsınız.





İnanılmaz enflasyon rakamları bekliyor Türkiye’yi.. İç faktörlerdeki hiçbir dengeyi göz önüne almaksızın 2 yıl içinde enflasyonun yüzde 41’i bulmasını engelleyemezsiniz.







