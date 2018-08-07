Samanyolu Haber /Medya / Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan tepki /07 Ağustos 2018 09:22

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan tepki

Oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, babasının filmleri için "Bu ülkeye yapılmış büyük kötülük" diyen eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'a tepki gösterdi.

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"Prim yapmak, ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın, ayıptır" diyen Sunal, "Bu halk Kemal Sunal’ına laf ettirmez. Bu güzel isim altında ezilirsiniz" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Ali Sunal, Bayraktar'ın babasının filmlerinin beğenmemesinin çok önemli olmadığını söyledi.

"Ama bu filmlerin kötü olduğunu, halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya, o da hiç önemli değil" diyen Sunal, sözlerine şöyle devam etti:

"Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır. Tek gerçek bu. Prim yapmak, ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın, ayıptır. Bu halk Kemal Sunal'ına laf ettirmez. Bakın, bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca ‘AK Partili' diye genellemeyelim, Kemal Sunal'ı seven, milyonlarca AK Parti'ye oy veren, sempati duyan insan var. Kemal Sunal halktır, hepimizindir."

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