Ekonomik kriz İstanbul'daki kiraları vurdu

İstanbul'da kiralık daire sayısında önemli bir artış var. Ekonomik kriz yüzünden ev sahipleri kiracı bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş'ta geçen yıl 2 bin 500 lira olan bir daire, Bu yıl 2 bin liraya kiracı bulamıyor. İstanbul genelinde de Kiralarda yüzde 25 bir gerileme var.

İstanbul Emlakçılar Odası verilerine göre Fatih'te geçen yıl 2 bin liraya bile verilmeyen evler şu anda bin lira. Bağdat Caddesi'nde geçen yıl 4 bin liraya olan ev şu anda 3 bin lira





"BİR MÜDDET ZAM OLMAZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'ya göre İstanbul'da satılık konutta çok. Türkiye genelinde 1 milyonun üstünde konut stoku bulunduğunu ancak kesin rakamı kimsenin bilmediğini ifade eden Aşa her bölgede çok sayıda satılık konut olduğunu bildiklerini söyledi.







