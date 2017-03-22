Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik kriz İstanbul'daki kiraları vurdu /22 Mart 2017 00:08

Ekonomik kriz İstanbul'daki kiraları vurdu

İstanbul Emlakçılar Odasına göre kira fiyatlarının İstanbul genelinde ortalama yüzde 25 geriledi

SHABER3.COM

İstanbul'da kiralık daire sayısında önemli bir artış var. Ekonomik kriz yüzünden ev sahipleri kiracı bulmakta zorlanıyor.  Beşiktaş'ta geçen yıl 2 bin 500 lira olan bir daire, Bu yıl  2 bin liraya kiracı bulamıyor. İstanbul genelinde de Kiralarda yüzde 25 bir gerileme var. 
 İstanbul Emlakçılar Odası verilerine göre Fatih'te geçen yıl 2 bin liraya bile verilmeyen evler şu anda bin lira. Bağdat Caddesi'nde geçen yıl 4 bin liraya olan ev  şu anda 3 bin lira

"BİR MÜDDET ZAM OLMAZ"
 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'ya göre İstanbul'da satılık konutta çok.  Türkiye genelinde 1 milyonun üstünde konut stoku bulunduğunu ancak kesin rakamı kimsenin bilmediğini ifade eden Aşa  her bölgede çok sayıda satılık konut olduğunu bildiklerini söyledi.


<< Önceki Haber Ekonomik kriz İstanbul'daki kiraları vurdu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:44:17