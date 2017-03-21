Twitter, binlerce hesabı askıya aldı

Sosyal medyanın önde gelen paylaşım sitelerinden Twitter, şeffaflık raporunu yayınladı. 2016 yılı içerisindeki faaliyetlere dair bilgilerin yer aldığı rapora göre Türkiye, en çok hesap kapatılması talebinde bulunan ülke oldu. Rapora göre son 6 ayda Türkiye'den Twitter'a 3 bin 076 hesap hakkında kapatılma talebi iletildi. Türkiye'yi 1334 talep ile Fransa takip etti. Listede Rusya'dan 522, Amerika'dan ise 102 hesap kapatma talebinde bulunulduğu belirtiliyor.





Raporda Türkiye'den gelen hesap kapatma taleplerinin 844'ünün doğrudan mahkeme kararı olduğu 2 bin 232 talebin ise hükümet ya da emniyet yetkilileri tarafından iletildiği ifade ediliyor.





Tüm dünyadan toplam 13 bin 022 hesap kapatma talebinin geldiği belirtilirken Türkiye'den gelen hesap kapatma talepleri ile ilgili olarak tarihi bir artış olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca Türkiye'nin talepleri uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 Twitter mesajının da silindiği ifade ediliyor.





Türkiye'den ayrıca Twitter şirketine 1368 ayrı içeriğin kaldırılması talebinde bulunulduğu bunlardan 414'ünün uygun görülerek yerine getirildiği ifade ediliyor. İçeriklerin kaldırılması ile ilgili taleplerin terör saldırıları ve başarısız darbe girişimi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Söz konusu hesaplarda özellikle terör saldırıları sonrası kanlı görüntüler içeren fotoğrafların bulunduğuna dikkat çekiliyor.





Raporda dikkat çeken bir başka detay ise gazeteci ve basın kurumlarının Twitter mesajlarının silinmesi ile ilgili olan bölüm. Twitter şirketi bu noktada kendileri tarafından "onaylanmış hesap” olarak isimlendirilen gazeteciler ve basın kuruluşlarının hesaplarından yayınlanan mesajların silinmesi ile ilgili tüm dünyadan toplam 88 talep geldiğini duyurdu. Twitter bu taleplerin 77'sinin Türkiye'den geldiğine dikkat çekti. Şirket basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği gerekçesi ile kendileri tarafından hesapları onaylanmış gazeteci ve basın kurumlarından yazılan mesajların kaldırılması konusunda çoğunlukla herhangi bir işlem yapmadıklarını açıkladı.





Ancak Türkiye'den gelen 77 gazeteci ve basın kurumu tarafından paylaşılan Twitter mesajları ile ilgili olarak 15 mesajın silindiği 14 hesabın da kapatıldığı belirtildi.