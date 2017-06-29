Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik güven endeksi düştü /29 Haziran 2017 10:34

Ekonomik güven endeksi düştü

Ekonomik güven endeksi Haziran'da 98.9'a geriledi.

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Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azalarak 100,5 değerinden 98,9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
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