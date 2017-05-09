Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi Bakanı Zeybekçi Almanya'da Erdoğan'ı savunamadı /09 Mayıs 2017 19:16

Ekonomi Bakanı Zeybekçi Almanya'da Erdoğan'ı savunamadı

Berlin'de temaslarda bulunan Nihat Zeybekci, gazeteci Deniz Yücel'in durumunun Alman mevkidaşı tarafından sorulduğunu belirterek "gönlümden geçen, hiç kimsenin görüşlerinden dolayı, düşüncelerinden dolayı yargılanmaması" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Nisan'da Yücel için 'Ajan terörist' demişti

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Bakan Zeybekçi: Kimse düşüncelerinden dolayı yargılanmamalı

Almanya ile Türkiye arasında tırmanan gerginliğin ardından Berlin’e ilk üst düzey ziyareti yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Berlin’de Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman mevkidaşı Brigitte Zypries ile görüşmeler yapan Zeybekci, önemli konularda mutabakatlara vardıklarını açıkladı.

Alman mevkidaşı Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries'in Yücel'in durumunu gündeme getirdiğini açıklayan Zeybekci, "Gazetecinin tutuklanmamış olması, mümkünse serbest yargılanması lazım" dedi.

Zeybekci, görüşmelerde Deniz Yücel ve diğer tutuklu gazetecilerin gündeme gelip gelmediği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Bakan Zypries, Deniz Yücel ile ilgili konuyu dile getirdi. Nihat Zeybekci olarak gönlümden geçen, hiç kimsenin görüşlerinden dolayı, düşüncelerinden dolayı yargılanmaması. Ama inanılmaz bir ortamdan geçtik. İnsanın bir yeri yaralanmıştır. O yaralanan yere gidip oraya pres uygulamak kanatmak, hassasiyetlerimi bile bile, üstüne kanırta kanırta terör örgütünü desteklemek ve ondan sonra kamuoyunun bundan rahatsız olmamasını beklemek… Böyle bir şey keşke olmasaydı. Orada Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti de anlayışla karşılamak lazım. Bir an önce yargılamanın bitmesi lazım. Bunun hiç yaşanmamış olması lazım. Gazetecinin tutuklanmamış olması, mümkünse serbest yargılanması lazım. Ama Türkiye’nin de olağanüstü durumunun anlaşılması lazım."

OHAL KALKMALI

Zeybekci, Alman hükümet üyelerinin Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine uyması yönünde yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Şu anda içinden geçmekte olduğumuz dönem olağanüstü hal dönemi. Şahsi olarak bunun bir an önce bitmesinin Türkiye’nin menfaatine olduğuna inanıyorum. Olağanüstü hali gerektiren şartları hükümet olarak ortadan kaldırmamız lazım. Bir an önce olağanüstü hal ortamından çıkmak gerektiğini görüyoruz. Ama dostlarımızın da anlayışlı olmasını, bize destek olmasını istiyoruz."

AB'DEN VAZGEÇMEDİK

Zeybekci, "AB ile ilişkilerde kopma noktasına gelindi. AB bundan sonra Türkiye için sadece bir ekonomik partner mi olacak? Yoksa Türkiye yeniden reformlar gerçekleştirip daha çoğulcu, katılımcı bir Türkiye’ye dönüşebilir mi" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Türkiye’nin hedefi AB ile tam bir entegrasyon. Çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum: Bizim hedefimiz, yönümüz bellidir. AB standartlarını tutturmak. Bu standartları tutturmak AB üyeliğinden daha önde mi? Evet. Türkiye olarak asla ve asla tam üyelik hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bunu siyasi bir evrim olarak görüyoruz."

ERDOĞAN: BU TAM BİR AJAN TERÖRİST

Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa 14 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında Deniz Yücel için 'ajan terörist' ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Yücel'in Almanya'ya iade edilmesine de değinmiş ve "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" ifadelerini kullanmıştı:

"Onlar ne tür muamele yaparlarsa aynı muameleyi bizden görecekler. Onlardan herhangi birisi bizim elimize düşerse, aynı muameleyi görürler. Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist
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