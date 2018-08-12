Samanyolu Haber /Gündem / Eğlence parkında çevreci kargalar işe başladı İzmarit toplayacaklar /12 Ağustos 2018 14:07

Eğlence parkında çevreci kargalar işe başladı İzmarit toplayacaklar

Fransa'daki Puy du Fou eğlence parkında, çöpleri bu iş için özel olarak eğitilen altı karga toplayacak.

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Ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak. Kargalar, emeklerinin karşılığı olarak, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak.

6 kargalık ekip
Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, Pazartesi günü diğerlerinin de katılmasıyla ekibin altı kargaya çıkacağı belirtildi.

Parkın müdürü Nicolas de Villiers, AFP ajansına "Amacımız sadece temizlik değil. Çünkü ziyaretçilerimiz genel olarak çevreyi kirletmeme konusunda hassas. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi.

De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi.
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