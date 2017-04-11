Samanyolu Haber /Gündem / Eğer Cumhurbaşkanı kanıtlamazsa... /11 Nisan 2017 21:18

Eğer Cumhurbaşkanı kanıtlamazsa...

Erdoğan'ın "Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

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‘Bilseydim Yenikapı’ya çağırmazdım’ diyen Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düğün salonundaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın “Darbecilerle görüştüğünü bilseydim Yenikapı’ya çağırmazdım” açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunuyorsa verdiği sözün ya da taahhüdün arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı’ya da o arzu ettiği için değil, darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim ve bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım.”
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