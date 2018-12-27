Ege'nin marketler zinciri konkordato ilan etti





Konkordato ilan eden şirket sayısı resmi olmayan rakamlara göre 3 bini geçti. İnşaat, ayakkabı sektörü derken neredeyse tüm sektörlerden konkordato ilanı haberi geliyor.





İzmir'in market zincirlerinden Ekomar geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmişti. Ege Bölgesinde bir çok şubesi bulunan marketler zinciri Pekdemir Çiftliği konkordato ilan etti.





Zaman içerisinde beliren yüksek kur ve finansman giderlerinin artması ile nakit darboğazına giren firma, 24 Aralık'ta Denizli Ticaret Mahkemesine konkordato talebinde bulunmuş ve mahkeme Cemal Pekdemir’e ait şirkete geçici mühlet kararı vermişti.









