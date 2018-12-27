Hazır giyim zamla büyüdü

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 137 milyar liradan 165 milyar liraya çıktığını kaydetti.





Karasu, söz konusu artışın büyük bölümünün fiyat yükselişlerinden kaynaklandığını, reel büyümenin ise yüzde 2-3 düzeyinde olduğunu ifade etti.





Türkiye'nin dünyanın 5. büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu söyleyen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"2017'de 515 milyar dolar olan küresel hazır giyim ticaretinden 17 milyar dolarla yüzde 3,3 pay aldık. İhracatta 2018 yılına kadar önceki 5 yıl boyunca durağan bir dönem geçirdik. Dünya ticaretine paralel bir büyüme gerçekleştirebilseydik 2017'de 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilirdik"





"Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayandık"

Karasu, 2018'in ekonominin genelinde olduğu Türk hazır giyim sektörü için de zorlu geçtiğini belirtti. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmaya başlayan sıkıntılara rağmen sektörün 2018'i büyüme ile kapatacağını bildiren Karasu, şunları kaydetti:





"Hazır giyim sanayi üretimi 2018'de yüzde 8'lik bir büyümeyi yakaladı. Büyümenin 5-6 puanı ihracat, 2-3 puanı ise iç pazar kaynaklı. Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayandık. Hazır giyim iç pazarı ise yaklaşık yüzde 20 büyüdü. 2017'de 137 milyar lira olan hazır giyim iç pazar harcamamız 28 milyar lira artışla 165 milyar liraya ulaştı.





Farkın yüzde 17-18'i fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Reel olarak pazarda yüzde 2-3 düzeyinde bir büyümeden söz edebiliriz. İhracatta ise yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme ile 18 milyar dolara yaklaştık.





Zorlu bir yıl olmaya aday görünen 2019'da hazır giyim ihracatımızın 19 milyar dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. Yurt içinde ise dengeleme politikaları ile birlikte hazır giyim harcamalarında reel büyümenin yine yüzde 2-3 aralığında kalacağını tahmin ediyoruz"