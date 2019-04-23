Samanyolu Haber /Gündem / Egemen Bağış'a bu neyin ödülü? /23 Nisan 2019 19:45

Egemen Bağış'a bu neyin ödülü?

Egemen Bağış'a “Dijital Dünyanın Enleri” isimli bir oluşum tarafından “Siyasi Onur” ödülü verilmesi dikkat çekti.13 yıllık özel şoförünün maaşının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödendiği ortaya çıkan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a “Dijital Dünyanın Enleri” isimli bir oluşum tarafından “Siyasi Onur” ödülü verilmesi dikkat çekti.

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Dijital Dünyanın Enleri, internet sitesinde kendisini şu ifadelerle tanıtıyor:

“Türkiye’nin ilk ve tek internet dünyasının ödülleri olan Dijital Dünya’nın Enleri Ödül Töreni, basında yer alan haber açısından Türkiye’nin ilk 4 ödül töreni arasında bulunmaktadır. Kendi sektöründe başarılı olan bir çok haber spikeri, sanatçı, şarkıcı, oyuncu, tıp dünyasının önde gelenleri, iş dünyasının önde gelenleri ve bir çok siyasetçinin dahil olduğu bir yarışmadır. Türkiye’nin ilk dijital dergisi Evos Angels’ın her yıl düzenlediği bu ödül töreni, sanat ve cemiyet dünyasının en ses getiren etkinliklerinin başında gelmektedir.



Evo Şirketler Grubu bünyesinde bulunan bu tören, günümüzün çoğunluğunu internette geçirdiğimiz bu zamanlarda, internet dünyasında fenomen olan bir çok karakter, tiplemeler, projelerde ödül töreninde yarışmaktadır. İnternet dünyasının ilk ödülleri olması açısından, yenilikçi ve inovatif her türlü projelere de destek olan bir organizasyondur.”
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