Samanyolu Haber /Gündem / "Egemen Bağış yardım etti" /29 Kasım 2017 21:40

"Egemen Bağış yardım etti"

ABD’nin New York kentinde başlayan Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olmayı kabul eden Rıza Sarraf, mahkemeye getirildi. Rıza Sarraf banka hesabı açmak için eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan yardım aldığını ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45 ila 50 milyon avro arasında rüşvet verdiğini iddia etti

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"Egemen Bağış yardım etti"

Mahkum üniformasıyla duruşmaya getirilen Sarraf, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapıyor.
Sarraf duruşmada İran'la iş yaptığı için Türkiye'deki Aktif Bank'ta hesap açması reddedilince, devreye eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın girdiğini ve kendisine yardım ettiğini de söyledi. 
Sorguyu yapan savcı Sidhardha Kamaraju, Sarraf'a avukatlarının Türkiye ile mahkum takası için çalıştığını hatırlattı. Savcı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bu görüşmeler (takas görüşmeleri) başarılı oldu mu?" diye sordu. Sarraf "hayır" yanıtını verdi. 
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