Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'Vergi cennetleri araştırılsın' istemiyor /29 Kasım 2017 21:44

AKP 'Vergi cennetleri araştırılsın' istemiyor

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkardığı belgeleri savcılığa ver dedi Ancak TBMM'ye verilen "Vergi cennetlerine transfer edilen kazançların araştırılması" önergesi AKP oylarıyla ile reddedildi

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Araştırma önergesinin gerekçesinde ise şöyle denildi:

"Bu aşamadan sonra söz konusu belgelerin doğru olup olmadığının, yurt içi ve yurt dışında bu transferlere aracılık eden bankalar ve ilgili şirket kayıtlarında gerekli araştırma ve yazışmaların TBMM nezdinde oluşturulacak Komisyon güvencesinde yapılarak açıklığa kavuşturulması ve halkımızın aydınlatılması bir zorunluluk haline gelmiştir."

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına yaptığı para transferleri ile ilgili belgeleri açıklamasının ardından HDP'nin TBMM'ye verdiği "Vergi cennetlerine transfer edilen kazançların araştırılması" önergesi AKP'nin oyları ile reddedildi.
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