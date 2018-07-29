Ege'deki faciada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, Türkiye'deki baskılardan kaçmak isteyen, KHK mağduru Türk vatandaşı 14 kişi ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu kazazedelere Türk Sahil güvenlik botları müdahale etti

İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti .





KİMLİKLERİ BELLİ OLDU





Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan teknenin alabora olması sonucu vefat edenlerin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin Y.B.A., B.Y., N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve G.Y., olduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise organizatör olduğu ifade edildi.





Teknede bulunan İ.A., B.Ç., G.Y., H.A., E.A., Ö.F.Ö., M.R.A., E.A. ve R.Ç. ise sağ kurtarıldı.