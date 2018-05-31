Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de boğulan Feridun için yazdığı şarkı sosyal medyayı salladı... /31 Mayıs 2018 12:08

Ege'de boğulan Feridun için yazdığı şarkı sosyal medyayı salladı...

Süvari Öztürk Ege'de boğulan Feridun için yazdığı şarkıya ilişkin konuştu Gazeteci Erkam Tufan Aytav'ın programına konuk olan Süvari Öztürk, Ege Denizi'ndeki faciada hayatını kaybeden Maden ailesinin 7 yaşındaki Feridun için yazdığı şarkıyı acıdan dolayı okuyamadığını söyledi.

SHABER3.COM

Erkan Tufan Aytav’ın youtube kanalındaki ’30 Dakika’ programının bu sefer konuğu ses sanatçısı Süvari Öztürk oldu.

Türkiye’de yaşanan zulümüden kaçmak için Ege Denizi’ni geçerken hayatlarını kaybeden 5 kişilik Maden ailesinden 7 yaşındaki Feridun için yazdığı şarkıyla gündeme gelen Öztürk, “Ben Feridun yazısını ilk yazdığımda hıçkırıktan  okuyamadım. Çok zor birşey. Birkaç gün sonra kendi stüdyomda sadece gitarımla bu acıyı olabildiğince saf bir biçimde yansıtmam lazımdı. Bir kere kendimi zorlayıp okudum. Ondan sonra o şarkıma hiçbir konserimde yer veremedim. Bu konudaki bütün ifadelerim noksan kalacak.” dedi.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZFVYhfVgyEY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ege'de boğulan Feridun için yazdığı şarkı sosyal... Sonraki Haber >>

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:42