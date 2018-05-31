Ege'de boğulan Feridun için yazdığı şarkı sosyal medyayı salladı...

Erkan Tufan Aytav’ın youtube kanalındaki ’30 Dakika’ programının bu sefer konuğu ses sanatçısı Süvari Öztürk oldu.





Türkiye’de yaşanan zulümüden kaçmak için Ege Denizi’ni geçerken hayatlarını kaybeden 5 kişilik Maden ailesinden 7 yaşındaki Feridun için yazdığı şarkıyla gündeme gelen Öztürk, “Ben Feridun yazısını ilk yazdığımda hıçkırıktan okuyamadım. Çok zor birşey. Birkaç gün sonra kendi stüdyomda sadece gitarımla bu acıyı olabildiğince saf bir biçimde yansıtmam lazımdı. Bir kere kendimi zorlayıp okudum. Ondan sonra o şarkıma hiçbir konserimde yer veremedim. Bu konudaki bütün ifadelerim noksan kalacak.” dedi.









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