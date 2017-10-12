Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de 5 büyüklüğünde deprem /12 Ekim 2017 09:31

Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
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