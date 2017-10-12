Şemdinli davasında kitabevine bomba atan sanıklara tahliye

Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkum edilen sanıkların avukatları, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın davaya dönük itiraflarının ardından, yargılamanın yenilenmesi amacıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.







Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre yeniden yargılama talebini kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıkların tahliye edilmesi için cezaevine yazı da gönderildi.





NE OLMUŞTU?





Umut Kitabevi’ne, 9 Kasım 2005’te bomba atıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevrede bulunanlar 2 kişiyi yakaladı. Yakalananların üzerinden çıkan kimliklerle Astsubay Ali Kaya ve Özcan İldeniz olduğu anlaşıldı. 2 kişiye ait olduğu belirtilen ve kitabevinin önünde park etmiş araçta, 3 kalaşnikof tüfek, bomba malzemeleri ile polis ve asker yelekleri bulundu.





Saldırıyla ilgili Van 3’üncü Ağır Mahkemesi’nde, 19 Haziran 2006’da açılan davada, astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve itirafçı Veysel Ateş’e “adam öldürmek”, “çete kurmak” ve “adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 39 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezası verildi.





Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay davayı bozdu. Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davada, mahkeme heyeti görevsizlik kararı vererek dosyayı Van Askeri Mahkemesi’ne gönderdi. Askeri mahkemedeki ilk duruşmada, sanıkların tahliyesine karar verildi.



