Samanyolu Haber /Gündem / Ebru Gündeş yalıyı terk etti /26 Kasım 2017 10:32

Ebru Gündeş yalıyı terk etti

Eşi Reza Zarrab’ın ABD’deki yargılanma süreci başlarken, Ebru Gündeş, Kanlıca’da bulunan ve birlikte oturdukları yalıdan taşındı.

Best of Reza Zarrab

Ebru Gündeş yalıyı terk etti!

Geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara'yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.

DAHA GÜVENLİKLİ BİR SİTEYE TAŞINDI

Habertürk’ün haberine göre, önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.

BOŞANACAĞINI YALANLAMADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş’ten konuyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi.
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