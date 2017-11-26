Ebru Gündeş yalıyı terk etti!





Geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara'yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.





DAHA GÜVENLİKLİ BİR SİTEYE TAŞINDI





Habertürk’ün haberine göre, önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.





BOŞANACAĞINI YALANLAMADI





Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş’ten konuyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi.