Samanyolu Haber /Gündem / Duy da inanma... TRT'de 2 yıllık sekreterden inanılmaz vurgun /09 Ağustos 2017 09:16

Duy da inanma... TRT'de 2 yıllık sekreterden inanılmaz vurgun

TRT’de sekreter Aysun E., yönetici kaşelerini kullanıp tam 5 milyon TL'lik vurgun yaptı.

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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda ( TRT) 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E., büyük vurgun yaptı.

Sekreterlik yaptığı TRT’de iki yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.’nin, hayali ihale açarak TRT’nin kantinini yıllık 800 bin TL karşılığı kiraya verdiği tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Aysun E.’nin kantin vurgunu bununla da sınırlı kalmadı. Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da ayrıca para topladı. Yetmedi, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vaadederek, hem bazı TRT çalışanlarından hem de dışarıdan vatandaşlardan farklı meblağlarda paralar aldı.

Topladığı paraları geri ödememesi sonucu patlak veren skandal üzerine, TRT inceleme başlattı. Kayıplara karışan Aysun E.’ye ulaşılamadı. TRT ile ilişiği kesildi. Mağdur olan TRT çalışanlarının ve vatandaşların suç duyurusunda bulunması üzerine konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal etti. Aysun E.’nin, çalışanları ve vatandaşları yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyor. Ancak tam olarak ne kadar para topladığına ve kaç kişiyi dolandırdığına ilişkin detaylı araştırmalar sürüyor
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