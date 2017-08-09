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Bu sefer Van sallandı
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09 Ağustos 2017 09:19
Bu sefer Van sallandı
Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana bildirdi
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 04.58'de Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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