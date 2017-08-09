Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Van sallandı /09 Ağustos 2017 09:19

Bu sefer Van sallandı

Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana bildirdi

SHABER3.COM

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü  verilerine göre saat 04.58'de Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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