Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin Avro alacağı sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı.





Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin Avro sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı. İcranın Dursun Özbek'in avukatları aracılığı ile kulübe bildirildiği ifade ediliyor.





Özbek, 2015'in Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevine gelmiş, Ocak 2018'de de yapılan seçimde Mustafa Cengiz'e karşı görevini kaybetmişti.





İLK AÇIKLAMA





Galatasaray'da Dursun Özbek'in alacaklarının tahsili için kulübü icraya verdiği iddialarının ardından sarı kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay paylaşımda bulundu.

Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Günay attığı tweette, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.