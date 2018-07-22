Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en kirli şehirlerinde üç Türk şehri /22 Temmuz 2018 09:10

Dünyanın en kirli şehirlerinde üç Türk şehri

Numbeo'nun kirlilik endeksini açıkladığı listede, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye'den üç il girdi.

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Dünyanın en kirli şehirleri arasında ilk üç sırada Afganistan'ın başkenti Kabil 97.79 kirlilik endeksi ile ilk sırada yer aldı.
97.67 endeksi ile Hindistan'ın Ghaziabad şehri ikinci sırada yer alırken, Makedonya'nın Kalkandere şehri de 97.57 endeksi ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en kirli şehirleri listesinde Ankara 73.66, İstanbul 67.11, İzmir ise 62.75 kirlilik endeksi ile yer alıyor.

Şehirlerin kirlilik endeksi listesi şöyle:

1-Kabil, Afganistan Kirlilik Endeksi: 97.79

2-Ghaziabad, Hindistan Kirlilik Endeksi: 97.67

3-Kalkandere, Makedonya Kirlilik Endeksi: 97.57

4-Faridabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:95,89

5-Katmandu, Nepal Kirlilik Endeksi:95,78

6-Kahire, Mısır Kirlilik Endeksi:94.74

7-Kanpur, Hindistan Kirlilik Endeksi:94,69

8-Ho Chi Minh City, Vietnam Kirlilik Endeksi:94,60

9-Karaçi, Pakistan Kirlilik Endeksi:94,51

10-Dhaka, Bangladeş Kirlilik Endeksi:94,15

11-Ulaanbaatar, Moğolistan Kirlilik Endeksi:93,68

12-Hanoi, Vietnam Kirlilik Endeksi:92.62

13-Noida, Hindistan Kirlilik Endeksi:92.28

14-Delhi, Hindistan Kirlilik Endeksi:92,25

15-Varanasi, Hindistan Kirlilik Endeksi:91,93

16-Pekin, Çin Kirlilik Endeksi:91,90

17-Gurgaon, Hindistan Kirlilik Endeksi:91.80

18-Yangon, Myanmar Kirlilik Endeksi:91.30

19-Allahabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:91,14

20-Manila, Filipinler Kirlilik Endeksi:91.03

73-Ankara Türkiye Kirlilik Endeksi:73,66

106-İstanbul, Türkiye Kirlilik Endeksi:67.11
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