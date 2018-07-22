Acılı baba: Can yeleği almıştık, kaçakçılar bıraktırdı

Satın almalarına rağmen kaçakçıların can yeleğine ihtiyaçları olmadığını söylediklerini anlatan Akçabay, bir kez daha iki oğlunun bulunması için aramaların sürmesi çağrısında bulundu.





Meriç’te önceki gün alabora olan bot kazasında eşi Hatice ile 1,5 yaşındaki küçük oğlunu kaybeden, iki oğlunun ise canlı bulunması için arama çalışmalarının sürmesini isteyen acılı baba Murat Akçabay, Yunan Alpha Tv’ye yaşadığı acı dolu günleri anlattı.





‘EŞİM YÜZME BİLMİYORDU, ÇOCUKLARIMI ÇIKARAMADIM’





“Eşim yüzme bilmiyordu ve suda sürüklendi. 3 çoğunun kaybolmasını istemiyordu.” ifadelerini kullanan Akçabay, çocuklarını hayatta tutabilmek için gösterdiği büyük çabayı ise şöyle anlattı: “Küçük oğlum eşimdeydi. Bende diğer iki çocuğumu kurtarabilmek için yüzdüm. Ancak onları diğer kıyıya çıkarabilmem mümkün olmadı. Suya dalmaya başladım ama onları sudan çekmeyi başaramadım. Suyun içerisindeydim ve dışarı çıkınca çocuklarım artık orada değillerdi.”





Her geçen saat 7 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının canlı bulunmaları ihtimali tükenirken, baba Akçabay ise umudunu kaybetmek istemiyor: “Umarım iki çocuğum canlıdır. Özellikle de can yeleği giyen. Tüm kalbimle sizden rica ediyorum aramalar devam etsin.”





‘CAN YELEĞİ ALMIŞTIK, İHTİYACINIZ YOK DEDİLER’





Meriç’te botun alabora anına ilişkin ise Akçabay, “Botumuz nehrin karşı kıyısına yaklaşırken çalı çırpı ve ağaç dalları vardı. Botumuz bu çalı ve dallara çarptı. Su almaya başladı. Alabora oldu ve 11 kişi suya düştük. Can yeleği almıştık. Ancak kaçakçılar bize ihtiyacımızın olmadığını söylediler. Yanımıza sadece 2 can yeleği aldık. Birini bir anne diğerini ise kayıp olan oğlum giydi.” şeklinde yaşadıklarını anlattı.





‘ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR SEBEBİYLE AYRILDIK’





Türkiye’den ayrılma kararını hangi gerekçeyle aldıklarına ilişkin bir soru üzerine Murat Akçabay, “Ülkemizdeki sorunlar sebebiyle ayrılmamız gerekiyordu. Eğer başımıza bunun gelebileceğini bilseydik daha fazla düşünürdük.” şeklinde konuştu.





Gülen Hareketi’ni destekledikleri için eş iki öğretmen hakkında gözaltı kararı bulunduğunu belirten Alpha Tv, ailenin tehlikeli nehir Meriç’ten geçmeye karar verdikleri yorumunda bulundu.





Son olarak Murat Akçabay, geçmiş olsun ve başsağlığı dilekleri için herkese teşekkür ettiğini sözlerine ilave etti.







