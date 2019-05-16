Dünyada yeni doğan her yedi bebekten biri düşük kilolu

Yapılan bir araştırma dünyada her yedi bebekten birinin düşük kilo ile doğduğunu ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Enstitüsü ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 148 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre 2015 yılında 20 milyondan fazla bebek 2 bin 500 gramın altında dünyaya geldi.





The Lancet Global Health adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, düşük kilolu bebeklerin dörtte üçü Güney Asya ve Sahra altı Afrika'da doğdu. Refah düzeyi yüksek olan Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bebeklerin düşük kilolu olarak dünyaya geldiği gözlemlendi. Araştırmaya göre, Batılı ülkelerde düşük kilolu doğumların önlenmesi için 2000 yılından bu yana pek ilerleme sağlanamadığı tespit edildi.





Ölümlere de neden olabiliyor





Araştırma, düşük kiloyla doğan bebeklerde ölüm oranının da oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmadan çıkan başka bir sonuca göre dünya genelinde, doğduktan kısa süre sonra ölen yaklaşık 2 buçuk milyon bebeğin yüzde 80'i düşük kilolu olarak dünyaya geldi.





Uzmanlar, zayıf doğan bebeklerde ileri yaşlarda gelişim bozuklukları ve hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtiyor. Buna göre, düşük kiloyla doğan bebeklerde diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklar daha sık görülüyor.





Dünya Sağlık Örgütü üyesi 195 ülke temsilcisi 2012 yılında yaptığı toplantıda, 2025 yılına kadar düşük kilolu bebeklerin oranını yüzde 30 düşürme hedefinde uzlaşmıştı. UNICEF'in verilerine göre, 22 milyon 900 bin bebeğin doğduğu 2000 yılında yüzde 17,5 olarak kaydedilen düşük kilo ile doğum oranında hafif düşüş kaydedildi. 20 milyon 500 bin civarında bebeğin doğduğu 2015 yılında düşük kilo ile doğum oranı yüzde 14,6'ya geriledi.





Düşük kilonun nedenleri





Araştırmayla ilgili bilgi veren uzmanlara göre yoksul ülkelerde, bebeklerin ana rahminde yetersiz gelişmesi nedeniyle düşük kilo ile doğumlar meydana geliyor.





Gelişmiş ülke ve bölgelerde ise genellikle hamileliğin 37'inci haftasından önce meydana gelen erken doğum yeni doğan bebeklerde düşük kiloya yol açıyor.





Araştırmayı yapan uzmanlar sorunun çözümü için yeni doğan her bebeğin, doğumdan hemen sonra tartılması ve düşük kilo tespit edildiği taktirde acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca uzmanlar, bebek bekleyen çiftlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da etkili olacağını dile getirdi.





Araştırmayı yöneten Hijyen ve Tropik Hastalıklar Enstitüsü'nden Hannah Blencowe, düşük kilo ile doğumların azaltılması yönünde hükümetlerin yeterince çaba göstermediğini söyledi. Blencowe, bebeklerin düşük kilo ile dünyaya gelmesinin azaltılması için son 15 yılda çok az ilerleme kaydedildiğini de sözlerine ekledi.





Araştırma kapsamında, 281 milyon yeni doğmuş bebeğe ait veriler incelendi.





(Deutsche Welle Türkçe)





