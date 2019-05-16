Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan 'Suriye ve Kürtler' açıklaması /16 Mayıs 2019 23:18

Rusya'dan 'Suriye ve Kürtler' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kürt faktörünü Suriye'de çözüm açısından önemli bulduklarını ancak bu konunun speküle edilmesine karşı olduklarını söyledi. Ryabkov ayrıca, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığının endişe oluşturduğunu da belirtti.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sputnik'te yer alan habere göre, Ryabkov, "Kürt faktörünün Suriye'deki durumun iyiye gitmesi ve çözüm perspektifi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bazı meslektaşlarımız ve partnerlerimiz bu konuyu speküle ediyor ve biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ VARLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ'

Ryabkov, Rusya'nın önceden olduğu gibi ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığından endişe duyduklarını belirtti.

Rus yetkili, ABD'nin bölgedeki varlığının, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedeflerine ulaşmayı zorlaştırmak için bilinçli olarak izlenen bir politika olduğunu vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan 'Suriye ve Kürtler' açıklaması Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:49