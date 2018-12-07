Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada benzin fiyatlarını artıracak karar /07 Aralık 2018 17:37

Dünyada benzin fiyatlarını artıracak karar

OPEC günlük petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı. Toplam kesintisi ise 1,2 milyon varil olacak.

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Viyana'da toplanan OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyeleri kesinti kararında anlaştı. Buna göre, OPEC günlük petrol üretimini 800 varil kısma kararı aldı.
OPEC kaynaklarına göre, İran, ABD yaptırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmak istiyor.

Reuters'ın haberine göre OPEC üyeleri bu akşam OPEC dışı ülke temsilcileriyle bir araya gelecek. Rusya'nın vereceği yanıt ise merak ediliyor.
Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ABD ise, petrol üretiminin düşürülmemesini istiyor ve özellikle bu konuda Suudi Arabistan'a baskı yapıyor.

Viyana'daki OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırılıyor. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,3 milyon varil kısıntı yapılması müzakere ediliyordu.
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