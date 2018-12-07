İktidara yakın anket şirketi: İstanbul'da CHP İnce'yi aday yaparsa 5-6 puan fazla alıyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, CHP'nin Muharrem İnce'yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi halinde mevcut oyundan 5-6 puan daha fazla alabileceğini savundu.





Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kaldı. 31 Mart 2019'daki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde, 24 Haziran'a Cumhur İttifakı'nı kurarak giren AKP ve MHP'nin tekrar birlikte hareket edeceği kesinleşirken, muhalefette görüşmeler sürüyor ancak bir netlik söz konusu değil.





Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde, İstanbul'da nasıl bir tabloyla karşılaşılacağına ilişkin yaptığı çalışmayı ve tahminlerini aktardı.





'AK PARTİ YÜZDE 53, CHP YÜZDE 47'





"Bu pazar, "Sadece AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterse kime oy verirsiniz?" diye sorduk. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 53, CHP'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 47" diyerek sözlerine başlayan Sarı, "Ama şunu da unutmamak lazım: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP'ye göre çok daha belirgin. CHP'de hala kesin bir karar verilebilmiş değil. Bu sonucu değiştirir" dedi.







'HDP VE İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEMESİ CHP ALEYHİNE BİR SONUÇ DOĞURUYOR'





HDP'nin ve İYİ Parti'nin seçime girmemesi, CHP'nin aleyhine bir sonuç doğurduğunu savunan Sarı, "HDP seçmeninin bir kısmıyla, İYİ Parti seçmeninin bir kısmı, CHP'yle ittifak yapıldığında AK Parti'ye oy veriyor" dedi.





'MUHARREM İNCE ADAY OLURSA…'





Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İstanbul adayı olması halinde partisinin oylarını 1 puan artırdığına değinen Sarı, "CHP'de ise, Muharrem İnce oyları 5-6 puan artıyor. CHP'nin oyları, Muharrem İnce aday olduğunda, yüzde 42 civarına çıkıyor fakat yine de Binali Yıldırım'ın oylarına şimdilik yetişemiyor" dedi.





'İMAMOĞLU VE TEKİN'İN TANINMA ORANI DÜŞÜK, BEĞENİLME ORANI YÜKSEK'





CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ismi geçen Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmeleri halinde ortaya çıkacak tabloyu da değerlendiren Sarı, "CHP adayları içinde, Ekrem İmamoğlu ve Gürsel Tekin faktörleri de var. Çok fazla tanınmadıkları için, partisinin oyuna yakın oylara tekabül ediyorlar. Ama tanıyanlar tarafından, İmamoğlu'nun da Tekin'in de beğenilme oranları çok yüksek. Ama tanınma oranları düşük." dedi. Sarı sözlerini noktalarken, halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun MHP seçmeninden de oy alabileceğini ifade etti.







Sputnik