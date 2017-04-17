Dünya Liderleri Erdoğan'ı tebrik etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

KATAR VE FİLİSTİN'DEN TEBRİK TELEFONU

Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı tebrik etti.

BAYREYN KRALI DA KUTLADI

Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

NAHDA HAREKETİ VE HAMAS'TAN TEBRİK

Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

IRAK'TAN TEBRİK MESAJI

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucundan dolayı tebrik etti.

Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor." dedi.

CİBUTİ'DEN TEBRİK TELGRAFI

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

TRUMP VE PUTİN HENÜZ TEBRİK ETMEDİ





Öte yandan referandum sonucu için batılı liderlerin hiç biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmedi. ABD'nin kutlama için AGİT raporunu beklediği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tebrik mesajı gelemezken, Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de düzenlenen Referandumun Türkiye’nin iç işi olduğunu; herkesin Türk milletinin iradesine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.





Almanya'dan da henüz bir tebrik mesajı gelmezken, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel adına yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı gösterdiğine vurgu yapıldı.