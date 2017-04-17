Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz Gazetesi, referandumu Ak Troller gibi yorumladı /17 Nisan 2017 17:09

İngiliz Gazetesi, referandumu Ak Troller gibi yorumladı

İngiliz medyası, 16 Nisan referandumundan çıkan sonucun "Batı için felâket" olduğunu yazdı. Erdoğan'ı ölümüne savunan Ak Troller de aynı fikirde.

SHABER3.COM

İngiliz Daily Mail gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın anayasa referandumunu kazanmasıyla, Avrupa’nın doğu sınırında Rusya lideri Putin’in ardından yeni bir otoriter liderin ortaya çıktığını ve bunun Batı için bir felâket olduğunu yazdı.

Gazetenin İstanbul’daki muhabiri Owen Matthews tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye’de seçmenin Erdoğan’a yeni yetkiler verme kararı almasının ülkeyi “seçilmiş bir diktatörlüğe” dönüştürdüğü yorumu yer aldı.

Erdoğan’ın yeni yetkileriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi otoriter bir lider haline geldiği kaydedilen yazıda, bunun yıllardır Türkiye ile üyelik müzakereleri yürüten AB açısından başarısızlık olduğu belirtildi.

Referandum sonucunun küresel istikrar açısından da bir felâket olduğunu öne süren Daily Mail, “Türkiye işleyen bir demokrasi olamıyorsa bölgenin geri kalanı için ne gibi bir umudumuz olacak? Rusya’daki Vladimir Putin gibi Erdoğan da ifade özgürlüğünü ve siyasi muhalefeti bastırmak için ulusal güvenliği bir bahane olarak kullanıyor” ifadesini kullandı.

Avrupa liderlerinin ve Kırım konusunda Rusya’ya yaptırım getirmekten çekinmeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Erdoğan’a karşı utanç verici bir sessizlik içinde olduğunu kaydeden gazete, Batılı ülkelerin İslam dünyasının en zengin, demokratik ve çoğulcu ülkesinin despotizme dönüşmesini engelleyemediğini yazdı.


<< Önceki Haber İngiliz Gazetesi, referandumu Ak Troller gibi yorumladı Sonraki Haber >>

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:31