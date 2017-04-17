İngiliz Gazetesi, referandumu Ak Troller gibi yorumladı

İngiliz Daily Mail gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın anayasa referandumunu kazanmasıyla, Avrupa’nın doğu sınırında Rusya lideri Putin’in ardından yeni bir otoriter liderin ortaya çıktığını ve bunun Batı için bir felâket olduğunu yazdı.





Gazetenin İstanbul’daki muhabiri Owen Matthews tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye’de seçmenin Erdoğan’a yeni yetkiler verme kararı almasının ülkeyi “seçilmiş bir diktatörlüğe” dönüştürdüğü yorumu yer aldı.





Erdoğan’ın yeni yetkileriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi otoriter bir lider haline geldiği kaydedilen yazıda, bunun yıllardır Türkiye ile üyelik müzakereleri yürüten AB açısından başarısızlık olduğu belirtildi.





Referandum sonucunun küresel istikrar açısından da bir felâket olduğunu öne süren Daily Mail, “Türkiye işleyen bir demokrasi olamıyorsa bölgenin geri kalanı için ne gibi bir umudumuz olacak? Rusya’daki Vladimir Putin gibi Erdoğan da ifade özgürlüğünü ve siyasi muhalefeti bastırmak için ulusal güvenliği bir bahane olarak kullanıyor” ifadesini kullandı.





Avrupa liderlerinin ve Kırım konusunda Rusya’ya yaptırım getirmekten çekinmeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Erdoğan’a karşı utanç verici bir sessizlik içinde olduğunu kaydeden gazete, Batılı ülkelerin İslam dünyasının en zengin, demokratik ve çoğulcu ülkesinin despotizme dönüşmesini engelleyemediğini yazdı.







