Samanyolu Haber /Gündem / 'Dünya lideri olacağım derken bir bakmışsın manav olmuşsun' /17 Şubat 2019 15:50

'Dünya lideri olacağım derken bir bakmışsın manav olmuşsun'

Türkiye'de 'K' dönemi yaşandığını söyleyen CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. İnce, "Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda 'Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun" dedi.

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Samsun'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İnce, teşkilat üyeleriyle görüştü, ardından açıklamalarda bulundu.

İnce, "Neden Türkiye bu halde, ekonomimiz bu halde? Devlet niye domates, soğan, patates, biber, patlıcan satıyor biliyor musunuz? Toplumda rıza düşük rıza. Rızası yok insanların sana. Çünkü insanları kırıyorsun, döküyorsun, bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bir yanda kaynak bölüşümü ile ilgili kavga eden bir AKP var. Eski-yeni kavgası var. İşte böyle bir ortamda tabi ki Türkiye'de istikrar olmuyor" diye konuştu.

Türkiye'de 'K' dönemi yaşandığını belirten İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

'BİR NUMARALI HARFİMİZ 'K' OLDU'

"Son aylarda alfabede en çok kullandığımız harf, ‘K' harfi. Koalisyonu bitirecekti bu yeni düzen, koalisyonun alası var hatta ahlaksız koalisyon var. Koalisyon seçimden sonra olurdu şimdi seçim öncesinde koalisyon var. Korku var herkeste. Kazık var; kuyruk, keyfilik, kumpas, kuyruklu yalan ve Katar var. Hep söylemiştim milletvekiliyken de ‘Katar, bize ne katar?' demiştim. Türkiye'nin geldiği noktada ‘K‘ harfi, artık bizim bir numaralı harfimiz oldu. Bugünlerde konuştuklarımıza bakın. Sen gübre fabrikalarını satmışsın. Mazotu ÖTV ile çiftçiye satıyorsun. Gübre alamıyor. Mazot pahalı. Üretimi yasaklamışsın, cezalandırmışsın üreten köylüyü, çiftçiyi. Tohumu İsrail'e mahkum hale getirmişsin. Baktın soğan yetişmiyor, İran'dan soğan almışsın. Et yetişmiyor, et almışsın. Süt yetişmiyor, süt almışsın dışarıdan. Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda ‘Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun."

Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemenin saflık olduğunu dile getiren İnce, "Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiydi. Bugün dünyada pek çok ülke bir alanda anılır. Çin, toplu üretimle anılır. Japonya dijital teknoloji, Hindistan yazılım, Almanya otomotiv, ABD sanayi ve tarım ile anılır. ‘Türkiye' denince akla paralı poşet, imar barışı, noter tasdiki, bedelli askerlik, Türkiye'nin geliri; bunlar" dedi.

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