Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya er ya da geç asteroid yağmuruyla yok olacak /21 Haziran 2017 13:37

Dünya er ya da geç asteroid yağmuruyla yok olacak

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, Norveç'te katıldığı bir panelde Dünya'nın pek yakında yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacağının altını çizdi ve uzayda koloniler kurmak için yeni gezegenler arama zorunluluğu doğduğuna dikkat çekti.

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Norveç'in Trondheim kentinde düzenlenen Uluslararası Starmus Bilim Festivali'nde konuşan İngiliz fizikçi Stephen Hawking, dünyanın eninde sonunda asteroid yağmuruna tutularak yok olacağını söyledi ve yaşanabilir yeni gezegenler keşfetmenin aciliyetini vurguladı.

"Bu bilim kurgu değil, bunu fizik kanunları ve olasılık teorisi söylüyor," diye konuşan Hawking 'kalmanın yok olma riskini göz almak' anlamına geleceğini söyledi: "Uzaya çıkmak ve burada yayılmak, insanlığın geleceğini tamamen değiştirebilir. Bu, bir geleceğimiz olup olmadığının da cevabını verecektir."

Hawking konuşmasının devamında şunları söyledi: "Şüphe yok ki yeni bir uzay çağının eşiğinde duruyoruz. İnsan kolonileri ve gezegenler arası seyahat artık bilim kurgudan ibaret değil ve pekala bilimsel bir gerçeklik olarak görülebilir"

20 YIL İÇİNDE ALPHA CENATURİ'DEN HABER GELECEK

Uzayda kurulabilecek ilk kolonilerin adresi olarak Ay ve Mars'ı işaret eden Hawking, bununla birlikte Güneş Sistemi'nin dışında yer alan Alpha Cenaturi yıldız sistemi gibi sistemlerin de gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

RUS MILNER'İN PROJESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Günümüzde insanların galaksiler arası seyehat etmesini sağlayacak ışık yılı hızında gidebilen uzay gemileri olmadığını belirten Hawking, bunun için çalışmalar yapılmasının gereğine işaret etti ve Rus milyoner Yuri Milner'ın 'Breakthrough Start Shot' (Yıldızlar arası Seyahat Projesi) projesini örnek gösterdi. Hawking salondakilere seslenerek projenin başarılı olması halinde bir çok kişinin, Alpha Cenaturi'den gelen haberleri almaya ömrünün yeteceğini söyledi.

?Söz konusu proje kapsamında Dünya'ya 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alpha Cenaturi'ye kameralı çipler gönderilmeye çalışıyor. Işık hızının yüzde yirmisine ulaşacak olan lazer ışınlarıyla iletilmesi planlanan çiplerin yirmi yıl içinde Alpha Cenaturi'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Sputnik
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