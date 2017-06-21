Samanyolu Haber /Ekonomi / İşçiye hafta tatilini kaldıran düzenleme nasıl işleyecek? /21 Haziran 2017 12:53

İşçiye hafta tatilini kaldıran düzenleme nasıl işleyecek?

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu' haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan düzenlemeyi kaldıracak. Peki şimdi ne olacak?

SHABER3.COM

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde uygulamaya geçecek olan 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu' ile hafta sonu tatilinden üniversitelerde çalışanlara, Ar-Ge alanında istihdam edilenlerden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok alanda değişiklik olacağını söyledi.

'KALKAN YASA İŞÇİLERİN HAFTADA 6 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞMASINI YASAKLIYORDU'

Noyan yazısında " Bundan tam 93 yıl önce, 1924 yılında, çıkartılan ve haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan Hafta Tatili Hakkındaki kanun artık kalkıyor. Gerekçe ise, özellikle sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının işletme sahiplerine ek yük getirmesi. Yeni düzenleme ile işyerleri açısından artık hafta sonu çalışma kolaylaşmış olacak. Ancak, yürürlükten kalkan yasa, aynı zamanda işçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasını da yasaklıyordu" ifadelerine yer verdi.

1924'te kabul edilen söz konusu düzenlemede "On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur" ifadeleri yer alıyor.
<< Önceki Haber İşçiye hafta tatilini kaldıran düzenleme nasıl işleyecek? Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:23