İşçiye hafta tatilini kaldıran düzenleme nasıl işleyecek?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde uygulamaya geçecek olan 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu' ile hafta sonu tatilinden üniversitelerde çalışanlara, Ar-Ge alanında istihdam edilenlerden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok alanda değişiklik olacağını söyledi.







'KALKAN YASA İŞÇİLERİN HAFTADA 6 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞMASINI YASAKLIYORDU'





Noyan yazısında " Bundan tam 93 yıl önce, 1924 yılında, çıkartılan ve haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan Hafta Tatili Hakkındaki kanun artık kalkıyor. Gerekçe ise, özellikle sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının işletme sahiplerine ek yük getirmesi. Yeni düzenleme ile işyerleri açısından artık hafta sonu çalışma kolaylaşmış olacak. Ancak, yürürlükten kalkan yasa, aynı zamanda işçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasını da yasaklıyordu" ifadelerine yer verdi.





1924'te kabul edilen söz konusu düzenlemede "On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur" ifadeleri yer alıyor.