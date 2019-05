Dünya çocukları New York’ta ayakta alkışlandı

New York’un ünlü gösteri salonlarından Manhattan Center’da gerçekleştirilen programa New York, New Jersey, Connecticut ve Pennsylvania eyaletlerinden çok sayıda vatandaş katıldı.





PROGRAMI FOX SPİKERİ CASONE SUNDU

NBA yıldızı Enes Kanter’in sponsorluğunda gerçekleştirilen gecenin sunuculuğunu ABD’nin önemli haber kuruluşlarından Fox Business’in tecrübeli spikerlerinden Cheryl Casone üstlendi.





Açılış konuşmasını Türk Kültür Merkezi (TCC) Başkanı Sadri Altınok, yaptı. Altınok, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencileri New York’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.





Geceye katılan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Türkiye-ABD ilişkilerinin yakınlığından bahsederek, “Bu festival Türkiye’de yasaklı. Bu utanılacak bir durum. Ankara’daki siyasetçilerin derdi nedir? Bunun gibi harika bir şey nasıl yasaklanır? New York’a hoşgeldiniz. Birlikte çalışarak Türkiye ve ABD’yi birbirine yakın tutalım. Türkiye ve ABD’nin iyi ortak olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.





Daha sonra New York Milletvekili Phil Ramos yaptığı konuşmada, Hizmet Hareketi’ne methiyede bulundu.





HÂLÂ YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR





Etkinlikle bütün dünyaya birlik mesajı veren öğrencileri kasteden New York Milletvekili Ramos, “Onlar geleceğin kendi ellerinde olduğunu fark ettiler fakat onlara güzel bir geleceği miras bırakmak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu konu ile ilgili bazı güzel işler yapmış olsak da hâlâ yapmamız gereken çok iş var. Mandela ya da Gandhi gibi dünya üzerinde insanlığa yardım etmek amacı ile büyük etkilerin bırakmış insanlara baktığımız zaman görüyoruz ki onlar başkaları için beklemediler. Onlar sorumluluğu kendi ellerine aldı." şeklinde konuştu.





Davetlileri ayağa kaldıran Ramos, “İnsanlar Hizmet Hareketi'ni bir ümit olarak görüyorlar. Her bir bireyin kendi inancı için temsilcisi. Onlar İslâm'ın, insanlığa olan inancını gösteriyorlar.” dedi.





HİZMET HARKETİ'NE BASKI YAPABİLİRİSİNİZ, FAKAT İYİ NİYET ZORBALIĞA KARŞI KATLANARAK ARTACAKTIR





Ramos şöyle devam etti: "İyi bir amaç ile ortaya çıkan bir düşüncenin mesajlarını söndüremezsiniz. Hizmet Hareketi'ne baskı yapabilirsiniz, fakat iyi bir niyet her zaman zorbalığa karşı katlanarak artacaktır. Hizmet Hareketi eğitim imkânları oluşturuyor ve 'biz yapacağız' diyor."





ENES KANTER'E SEVGİ SELİ





Ünlü oyuncu Kanter, NBA’de devam eden Play-Off maçları sebebiyle festivale internet üzerinden görüntülü bağlandı.





Kanter, diyalog ve hoşgörüyü teşvik eden etkinlikleri desteklemeye devam edeceğini söyledi. Gençlere sahip çıkmak istediğinden ve bundan dolayı IFLC’ye destek verdiğinden bahseden Kanter, daha güzel, barış ve sevgi dolu geleceğin gençlerle inşâ edileceğini ifade etti.





Festivale internet üzerinden görüntülü bağlanan Enes Kanter'in konuşması salonda büyük alkış aldı.





FARKLI ÜLKELERDEN 50'DEN FAZLA ÖĞRENCİ KATILDI





“Ümitsizliğe düşmeme” konusunun işlendiği IFLC Amerika'ya Fransa, Avustralya, Belarus, Endonezya, Japonya, Kenya, Arnavutluk, Polonya, Ukrayna, Romanya, Rusya, Tanzanya, Tunus ve ABD’den 50’den fazla öğrenci katıldı.





Etkinlik sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Yetenekli öğrenciler kendi ülkelerinin dillerinden şarkı söyleyip yöresel danslarını sergiledi.





Salondu bulunan davetliler uzun süre öğrencilerin şarkı ve danslarına eşlik etti.