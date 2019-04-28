Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nın kafası karışık Bahçeli ile Erdoğan oylarını da toplayamadı /28 Nisan 2019 11:16

Cumhur İttifakı'nın kafası karışık Bahçeli ile Erdoğan oylarını da toplayamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin oy hesapları farklı çıktı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirirken, "İstanbul ve Ankara'da aslında kaybetmedik, tam tersine kazandık. Kazanmak kaybetmek nedir ona bakmak lazım. İstanbul’da 24 ilçede AKP, birinde MHP olarak almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "AKP olarak yüzde 44.4'lük oy oranına ulaştık" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin yerel seçimlerde yüzde 18.81 oy aldığını söylemişti.

Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 63.2 ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yüzde 51.7 oy aldığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı'nın kafası karışık Bahçeli ile Erdoğan... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:08