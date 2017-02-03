Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 8 kritik uyarı /03 Şubat 2017 09:04

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 8 kritik uyarı

Dünya Bankası (WB), ‘Türkiye Düzenli Ekonomi Notu’nda önümüzdeki günlerde yeni zamların başlayacağı, alım gücünün düşeceği ve şirketlerin kurlar yüzünden sıkıntıya düşeceğini belirtti. WB bunlarla birlikte Türkiye için 5 kritik uyarıda daha bulundu.

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Dünya Bankası’ndan çarpıcı Türkiye tespitleri

Dünya Bankası, ‘Türkiye Düzenli Ekonomi Notu' Şubat 2017 sayısını yayımladı. Banka, turizm gelirlerinin azalması ve başarısız darbe girişiminin tüketici ve reel sektör güvenini düşürmesi nedeniyle Türkiye'nin büyüme hızının yavaşladığını belirtirken, Türkiye'nin 2016 yılı büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 2.1'e, 2017 yılı büyüme tahminini de yüzde 3'ten yüzde 2.7'ye düşürdü.

Raporda, artan üretim maliyetlerinin yeni zamlara yol açacağını göstermesi açısından endişe verici olduğu, dövizdeki şok artışın da fiyatlara bu yılın ilk çeyreğinden itibaren zam olarak yansıyacağı uyarıları yapılırken, hem TL'nin değer yitirmesi hem de zamlar nedeniyle halkın satın alma gücünün azalacağı ifade edildi. Raporda, dövizdeki artışın özellikle net döviz borcu olan şirketlerin hem mali yapılarının zayıflamasına hem de yatırımlarını kısmalarına neden olduğu belirtilirken, bu durumdan bankaların da dolaylı olarak olumsuz etkileneceğine işaret edildi.

MERKEZ TATMİN ETMEDİ

Rapordaki, “Bazı sanayi şirketleri bir yandan satışlarının düşmesi diğer yandan net döviz borçları nedeniyle dövizdeki artışa dayanma konusunda güçlükler yaşıyor” ifadesi ise, şirket iflaslarına ilişkin uyarı olarak algılandı. Dünya Bankası, döviz kurundaki tırmanışı durdurmak için faizleri artırmak yerine iç piyasaya verdiği TL'yi kısma yoluna giden Merkez Bankası'nın beklentileri tatmin etmediğini belirtti. Bu yöntemin piyasada dövizin yanı sıra finansman sorununu da tetikleyerek şirketleri daha da zor durumda bırakabileceği uyarısını yapan banka, Merkez'in bu yıl faizleri önemli ölçüde artıracağı tahmininde bulundu.
Raporda ayrıca, yurtdışından kredi girişinin azalması nedeniyle banka kredilerinde azalma yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

İŞTE KORKUTAN UYARILAR

– Dövizdeki artış önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıyacak

– Fiyat artışları halkın satın alma gücünü erozyona uğratabilir.

– Olumsuz havalar hasada zarar verip gıda fiyatlarını artırabilir.

– Artan kur, şirketler için doğrudan bankalar için dolaylı riskler yaratabilir.

– Bazı şirketler satışların düşmesi ve döviz borçları nedeniyle güçlükler yaşıyor.

– Dış kredilerin azalması içeride kredi artışını sınırlayabilir.

– Merkez'in faizleri önemli ölçüde artırma ihtimali var.

– Güvenlik endişeleri turist ziyaretlerini sınırlamaya devam edebilir.
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