Samanyolu Haber /Gündem / Dokuzda dokuz!.. /03 Şubat 2017 09:18

Dokuzda dokuz!..

Konya'da IŞİD propagandası yapan 9 şüpheli serbest bırakıldı

SHABER3.COM

Konya'da IŞİD'e sosyal medya operasyonu 

Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik 18 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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