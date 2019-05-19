Dr. Ali Demirel Yeni Ailem Dergisi'nin son sayısını yazdı

DR. ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER.COM









Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerinize konuk oluyor





Herkesin ailesi onun küçük bir dünyasıdır. Bu dünya cennetten bir köşe haline getirilebileceği gibi cehennem çukuruna da dönüştürülebilir.





Bir ömür boyu zindan hayatı yaşamamak, bundan da önemlisi ahiret hayatımızı da cehenneme çevirmemek için aile saadetimiz için elimizden geleni yapmak durumundayız. Bunun için de elbette her şeyden önce ideal bir anne, baba ve evlat prototipi ortaya koymalıyız.





İşte Yeni Ailem dergisi# her biri birbirinden istifadeli sayılarıyla adeta bir okul gibi okurlarını bu konuda yetiştiriyor.





Aylık olarak yayınlanan, içerisinde çocuklarımız için uzmanlar tarafından hazırlanan 16 sayfalık bir çocuk eki de bulunan dergide aile içi iletişim, sağlık, çocuk sağlığı, ilahiyat-maneviyat, psikoloji, pedagoji ve eğitim alanlarında yazılar bulunmakta.





Emine Eroğlu, Cemil Tokpınar, İsmet Macit, E. Nida Bilici, Enes Kanter, Ahmet Bozkuş ve Osman Karyağdı gibi hocalarımızın yanı sıra alanlarında uzman doktor, aile danışmanı, pedagog ve psikolog birçok hocamız derginin yazarları arasında.





Dergi bu ayki sayısında Ramazan’ı kapağına taşıyor. Kapak konusu ise “Hocaefendinin Ramazanı”. Osman Şimşek Hoca, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin Ramazan ayını nasıl değerlendirdiğini kaleme almış.





Son yıllarda dünya kamuoyunda mazlumlara desteğiyle adından çok bahsettiren NBA yıldızımız Enes Kanter, “Allah zorluklarla birlikte kolaylık da veriyor” başlığıyla Amerika’da yaşamış olduğu Ramazanları anlatıyor.





Emine Eroğlu “Varlığı şefkatle kucaklamak” yazısında yine bir tefekkür sofrası açıyor önümüze.





Cemil Tokpınar, “Ramazan dua ayıdır” diyerek Ramazan’ın her anını fırsata çevirmeye davet ediyor okurlarını.





Hazan Zehra Kaya, Osmanlı dönemindeki Ramazanlarda yaşanan yardım seferberliklerinden bahsediyor.





Şahin Yörükoğlu, “Öfke bizi bitirmeden biz öfkeyi bitirelim” yazısında öfke kontrolü için neler yapılması gerektiğine yer vermiş.





Ebru Nida Bilici, İslam’la şereflenmiş Amerikalı bir ailenin Ramazan izlenimlerini kaleme almış.





Cevheri Güven, “Horoz Şekeri” başlıklı yazısıyla bir Ramazan hatırasını okuyucuyla paylaşıyor.





Çocuk dergisi de var!





Yeni Ailem dergisi çocuklarımızı da ihmal etmemiş. Her sayısında ayrıca 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.





Necla Özgür, çocuğumuzu sevgiyle disipline etme adına on önemli prensipten bahsediyor.





Osman Karyağdı, “Kur’an’la yakından tanışma ayı Ramazan” başlıklı yazısında bizi hassaten bu ayda Kur’anlaşmaya davet ediyor.





Derginin bu sayısında, Hocaefendi’nin asrın mağdur, mazlum ve mahpusları için kaleme aldığı ve her vesileyle okunmasını tavsiye ettiği duanın Arapçası ve Türkçe anlamı yer alıyor.





İsmet Macit, Efendimizle (sas) haccetmek kadar mühim bir ibadet olan Ramazan umresinin kıymetine yer verirken; Hüseyin Gültekin, unutulmaya yüz tutan sünnetlerden birisi olan İtikaf konusunu inceliyor.





“Doktor Anne” konseptiyle her zaman çocuklarının sağlığını düşünen anne ve anne adaylarına altın tavsiyelerde bulunuluyor. “Dert Babası” derdinizi dinliyor, yol gösteriyor, içinden çıkmakta zorlandığınız problemlerinizin çözümlerini sizinle paylaşıp sorularınıza cevaplar veriyor.





Gördüğünüz gibi Yeni Ailem dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.





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