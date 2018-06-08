Samanyolu Haber /Spor / Dövizin artması en çok futbolu vurdu... Transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor... /08 Haziran 2018 03:56

Dövizin artması en çok futbolu vurdu... Transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor...

Profesyonel liglerde sezonun kapanmasına rağmen resmi transfer haberleri gelmiyor

SHABER3.COM

Spor sayfaları ve bültenlerini ancak asılsız transfer haberler yer alıyor. Hatta asparagas haberler dahi önceki sezonlara göre oldukça geride. Peki bu sezon neden böyle oldu?

Euronews’in haberine göre bunun 4 temel sebebi var;


 
1- Kulüp kongreleri

Birçok kulübün yönetiminde değişiklik bekleniyor. Transferin önde gelen kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray’da kongreler yeni yapıldı. Ayrica Bursaspor, Kayserispor ve Konyaspor’da da yönetimler genel kurullara odaklanırken gelecek sezonun planlanmasina yeterli zaman ve enerji ayrılmadı.

2- Teknik direktör degişiklikleri

Teknik direktörler günah keçisi olmaya devam ediyor. Acımasız eleştirilerden 1-2 ünlü isim haricinde nasibini almayan hoca yok ve yeni yıl için ilk neşter de onlara vuruluyor. Ne kupa şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor’un ne de Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor’un hocaları gelecek sezon için koltuğunda kalacağına güvenebiliyor. Bu da yeni hoca yeni transfer ister endişesiyle yöneticileri oyuncu transferinde frenliyor.

3- Dünya Kupası

Her iki yılda bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası, Afrika Milletler Kupası gibi organizasyonlar transfer piyasasında bir kez daha durup düşünmeye yol açar. Yalnızca kulüpler ‘hele bir görelim’ demez, çok sayıda oyuncu da ‘önce kupada bir kendimi göstereyim, sonrasında daha iyi teklifler gelir’ yaklaşımıyla kupa öncesinde karar aşamasını mümkün olduğunca erteler. Bu kez de hareketlenme yine ilk tur maçlarından sonra Temmuz ayıyla birlikte olacak gibi görünüyor.

4- Hızla yükselen döviz kuru

Kulüpler Türk Lirası’na olan güvensizlikten dolayı yalnızca yabancı futbolcularla değil çok zaman yerli futbolcularla da döviz üzerinden anlaşmalar yapıyor. Son birkaç ay içerisinde Lira’da yaşanan yüzde 20’nin üzerindeki değer kaybı seçimlerden sonra bu durumun hızlanarak sürmesini bekleyen kulüpleri ürküttü. Yeni yabancı transferleri planlanırken birçok kulüp Amerikan Doları’nı 6.5-7 Lira olarak hesaplamaya başladı bile.

2018-2019 sezonu transfer dönemi FIFA sınırlamaları ve TFF’nin kararıyla 9 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arası olarak belirlendi. Ancak dünyanın kurumsallaşmış kulüplerinin aksine transfer çalışmalarını bu döneme bırakan kulüpler yine maliyeti yüksek transferlere aday olacak.
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