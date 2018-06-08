İttifakta çatlak var... Devlet Bahçeli AKP adaylarına sert çıktı....

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen 24 Haziran Yeni Bir Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl’ temalı Kayseri Bölge Toplantısı’na katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bahçeli, AKP’li vekillere eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “Özellikle AKP’li milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin!” dedi.