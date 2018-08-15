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Döviz krizi ve 'dış güçler söylemi' vatandaşın kimyasını böyle bozdu
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Döviz krizi ve 'dış güçler söylemi' vatandaşın kimyasını böyle bozdu
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15 Ağustos 2018 18:41
Döviz krizi ve 'dış güçler söylemi' vatandaşın kimyasını böyle bozdu
AKP'nin halka sürekli pompaladığı dış güçler ve görünmeyen düşmanlar söylemi sade vatandaşın ayarlarını da bozdu
AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu
KRT haber ekibi halk röportajı için sokakta vatandaşa mikrofon uzattı. Bir buçuk dakika konuşan ancak tutarlı bir konuşma yapamayan bir vatandaş hararetle dış güçleri suçladı
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