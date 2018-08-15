Samanyolu Haber /Gündem / Döviz krizi ve 'dış güçler söylemi' vatandaşın kimyasını böyle bozdu /15 Ağustos 2018 18:41

Döviz krizi ve 'dış güçler söylemi' vatandaşın kimyasını böyle bozdu

AKP'nin halka sürekli pompaladığı dış güçler ve görünmeyen düşmanlar söylemi sade vatandaşın ayarlarını da bozdu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

KRT haber ekibi halk röportajı için sokakta vatandaşa mikrofon uzattı. Bir buçuk dakika konuşan ancak tutarlı bir konuşma yapamayan bir vatandaş hararetle dış güçleri suçladı
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AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

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