Samanyolu Haber /Gündem / 'Dosyalar hazır, iki günde hallederiz' /20 Ekim 2017 09:07

'Dosyalar hazır, iki günde hallederiz'

İstifa iddialarıyla gündemde olan Ankara, Balıkesir ve Bursa belediye başkanları için “gereği ne ise yapılacak” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz durumunda 2 günde hallederiz” dediği iddia edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’de Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili istifa krizi sürüyor. 

Dosyaları hazırlandı 

Belediye başkanlarının istifa etmemesi olasılığına karşılık çeşitli seçenekler üzerinde duran AKP yönetimi, önce belediye başkanlarının partiden ihracını değerlendirdi. Ancak partiden ihraç edilmeleri durumunda bağımsız belediye başkanı olarak görevlerini sürdürmelerinin sıkıntıyı ortadan kaldırmayacağı hesabı yapılarak bu kez İçişleri Bakanlığı’nın haklarında soruşturma başlatarak görevden alınmaları formülü benimsendi. Erdoğan’ın, son MKYK toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz halinde 2 günde hallederiz” dediği öğrenildi. Erdoğan, geçen cuma günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptı. İl başkanları toplantısının ardından hafta sonu Uğur ile Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. AKP kulislerinde, bu görüşmeye Melih Gökçek’in de katıldığı konuşuluyor. İstifa etmemeleri durumunda 3 başkanla ilgili dosyalarla nasıl bir işlem yapılacağı merak ediliyor.
 
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