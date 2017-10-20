Defalarca söylendi ama anlamıyor: Kim bu büyükelçi ya?

Erdoğan vize kriziyle ilgili yetkililerin aksi açıklamalarına rağmen yine eski ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ı hedef aldı.





Kim bu Büyükelçi ya?

(ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass için) Kim bu büyükelçi ya? Koskoca ABD adına ortağı ile ilişkide hemen bir paragrafla vizeleri kaldırdık diyebiliyorsa o zaman bu ortaklığımı masaya yatırırım. Biz de ne yaptık? Aynı şekilde aynı kelimelerle vizeleri kaldırdık. Niye? Ankara'da görüşmeler yapıldı, bakalım nereye varacak? Ben bunu sadece ülkem için konuşmuyorum. Diyorum ki eğer demokrasiye sahipsek, adaleti arıyorsak buna da inanıyorsak gelin hep beraber verelim, dünya 5'ten büyüktür diyelim, 196 ülke dünyada bu hakkını istesin ve alsın.



“Ölür müsün, öldürür müsün?”





(ABD ile yaşanan koruma krizine ilişkin olarak) 2 tane vatansever evladımız içeride. Benim de 13 tane korumam, 2 de eşimin koruması dahil olmak üzere haklarında gözaltı kararı çıkıyor. Bunların içinde Amerika'yı görmeyen de var. Ölür müsün, öldürür müsün? O bakımdan dünya 5'ten büyüktür.







