Dört yıl sonra Hizmet nerede, Türkiye nerede?

`ın New York`taki mahkemede yaptığı itiraflar duruşmayı izleyen gazeteciler tarafından dakika dakika bütün dünyaya duyuruluyor. Gün geçmiyor ki dünyanın önde gelen bir yayın kuruluşudavasından yola çıkarak bir Türkiye analizi veya Türkiye haberi yayınlamasın...Dünyanın en saygın dış politika dergilerinden biri kabul edilen”de 30 Kasım 2017 günü yayınlanan “başlıklı uzun analizde çok çarpıcı iki tespit yapılıyor.imzasını taşıyan analiz şu iki sonuca varıyor:önemli bir Türkiye uzmanı venin geçtiğimiz yıl yayınladığıkitabının yazarı...New York Mahkemesi`ndekidavası, dünyanın dört yıldır Türkiye`de olup bitenleri anlamasını kolaylaştıran bir olay oldu. Davanın başında, savcıyaptığı konuşmada, şu iki olayı net olarak dünyaya ilan etti:Böylece, Saraydaki şahsın “New York Mahkemesi`ndeki dava, Cemaatin sağladığı bilgi ve belgelerle açıldı”tezi tamamen çöktü. Şimdi New York mahkemesine, Amerikalı hakimlere ve savcılara da darbeci diyor.“2013`te beni yargı darbesiyle devirmek istediler, başaramayınca 15 Temmuz darbesini yaptılar” diyor Saraydaki şahıs başından beri...Amaolayının iç yüzünü şimdi bütün dünya öğreniyor.`un nasıl bir komplo olduğu da yine uluslararası saygın kurumlar ve medya organlarında sıklıkla işleniyor. Son olarak “dergisinde 25 Ekim 2017`de, askeri konular veuzmanıimzasıyla yayınlanan yazıda, Batılı istihbarat teşkilatlarının elinde`uhareketinin yaptığına dair hiçbir bilgi bulunmadığı ifade edildi.15 Temmuz, dünyada milyonlarca izleyicisi olan televizyon dizilerine de konu oluyor. Uluslararası siyasi olayların ele alındığıdizisinin 15 Kasım 2017 günü yayınlanan bölümünde (2.Sezon, 7. bölüm) bu gerçek bir kez daha ifade edildi. Saraydaki şahsın Türkiye`yi ne hale getirdiği de işlenerek...“Biz ambargoyu delmedik. Yaptığımız iş uluslararası hukuka uygun, dünya Amerika`dan ibaret değil” diyor Saraydaki şahıs... O zaman bütün bu işleri niye gizli ve Rıza`dan aldığınız rüşvetlerle yaptınız? Çünkü hepsi suç...Dünyanın Erdoğan rejiminin içyüzünü anlamasını sağlayacak bir dava daha var. 24 gün`ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptıktan sonra Beyaz Saray`dan uzaklaştırılanolayı...degibi itirafçı oldu. Neler olmuş neler... Parayla Hizmet aleyhine yazı yazmaktan,`nin kaçırılması planlarına kadar...dergisi, Flynn`in New York`ta Erdoğan`ın adamlarıyla yaptığı toplantıların şeceresini çıkarmış, kuzeninden damadına kadar... (Newsweek, What Flynn`s flip flop on Turkey tells us, 28 Kasım 2017).Amerika`da icra edemediği kaçırma planlarınıgibi bir kaç ülkede bulduğu Flynn gibi adamlara verdiği milyonlarca dolar rüşvetlerle icra etti Saraydaki şahıs... Küçük bir Asya ülkesine,okullarının kapatılması karşılığında teklif ettiği paramilyon dolar... Devletin, milletin parasını işte böyle kirli amaçları için kullanıyor Saraydaki şahıs...takidavasını açan savcıile çalışmayı Erdoğan`a Rusya`nın tavsiye etmiş olabileceğini yazıyor. Akla yakın bir ihtimal... Saraydaki şahsın Flynn ile suç ortaklığı da ayan beyan ortaya çıkıyor şimdi bütün yönleriyle... Bence Saraydaki şahsınile irtibat kurmasının temel sebeplerinden biri`ı New York`taki hapishaneden kurtarmaktı.`ı manipüle etmek için her şeyi yaptı. Başaramadı.Hayırsever ve suçsuz dediği, suçlarını kabul edip gizli ilişkilerini anlatınca, hemen vatan haini ve casus ilan etti, malvarlığına el koydurdu. Halbuki daha dün`nın sağlığından endişe ediyordu ve Amerika`ya iki defa diplomatik nota verdi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yaşanmamış şekilde... Suçluluk telaşı ile yapılan şeyler bunlar...Evet görüyorsunuz, dört yıldır Türkiye ve Türkiye dışında işlenen melanetler artık bütün yönleriyle dünyanın gündeminde... Türkiye uzmanı, Saraydaki şahsın suçlarından dolayı, Panama eski devlet başkanıgibi eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacağını yazıyor.Bundan sonraki gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Her geçen günveinsanlarının masumiyetlerini, mağduriyetlerini, mazlumiyetlerini daha da berraklaştırıyor. Ve her geçen gün, Saraydaki şahıs ve adamlarının Türkiye`yi nasıl birne dönüştürdüğünü bütün dünyaya gösteriyor.Allah`ın adaletine inanmak lazım. Cezaevindeki kadınların, cocukların, 80 yaşındaki ihtiyarların ahının yerde kalmayacağına inanmak lazım... Bakın uğruna Turkiye`yi darmadağın ettigi Rıza, şimdi onun bütün kirlli işlerini deşifre ediyor.Allah`ın büyüklüğüne inanmak lazım... Bu kirli imparatorluk bizzat kendi içinden yıkılacak... Bizzat Saraydaki şahsın işbirliği yaptığı suç ortakları onun sonunu getirecek...Madem ki Allah`ın adaletine ve büyüklüğüne inanıyoruz. Bundan en ufak bir şüphemiz olmasın.`in veinsanının zahiren yaşadığı mağduriyet içimizi kanatıyor, amahareketi dünyanın geleceginde icra edeceği inşa edici, barış misyonuna bir adım daha yaklaşıyor.İslam aleminde bu rolu icra edecek başka bir hareket olmadığını artık bütün dünya görüyor.Bu fırtına, dört yıl önce bir aralık ayında başladı. Dört yıl sonra yine bir aralık ayındayız ve Saraydaki şahıs ile adamları suçluların telaşı içinde bağırıp sağa sola saldırıyorlar.Neymiş, Cemaat Amerika`nin bütün kurumlarına da sızmışmış... Aslında dünyayı ele geçirmek istiyormuş... Bütün bu lafları bir kenara bırakın... Final sahnesine bir adım daha yaklaştık.