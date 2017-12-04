Samanyolu Haber /Gündem / 'Yaklaşan yargısız infazlara hazır olun' /04 Aralık 2017 12:33

'Yaklaşan yargısız infazlara hazır olun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanlarından AKP’li Aydın Ünal, ABD’de görülen Zarrab davası’nın Türkiye’deki Gülen yanlılarının şartlarını daha da zorlaştıracağını söyledi ve ve cemaati ‘yargısız infaz’larla tehdit etti.

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AKP’Lİ ÜNAL YİNE TEHDİT ETTİ: ‘YAKLAŞAN YARGISIZ İNFAZLARA HAZIR OLUN’

Ünal, “ABD’deki dava hiç kuşkusuz Türkiye’deki ‘FETÖ’cülerin şartlarını daha da zorlaştıracak. Bundan daha doğal bir sonuç da olamaz. Bazı Fetullahçıların yaşaması ne Fetullah Gülen’in, ne de ABD istihbaratının işine gelir. Yargı tiyatrosu üzerinden operasyon çekeceğinize, yaklaşmakta olan yargısız örgüt infazlarına hazırlansanız iyi edersiniz.’ ifadelerini kullandı.

Ünal, geçtiğimiz haftada Zarrab davasının Hizmet Hareketi ile irtibatlı iddia edilen 250 bin kişinin ve ailelerinin hayatını zorlaştıracağı tehditlerini kaleme almıştı.

Ünal,  “Akıllı’ Fetullahçılar” başlıklı son yazısında şu tehditleri yazdı:

ABD’deki yargı tiyatrosunun muhtemel sonuçları üzerine geçen hafta 18 madde sıralamış, son iki maddede de davanın Türkiye ve dünyadaki Fetullahçılar üzerindeki baskıyı daha da artıracağını ifade etmiştim.

Yargı tiyatrosu vesilesiyle bitleri yeniden kanlanan, sosyal medyadan, internet medyasından iğrenç kafalarını tekrar uzatan Fetullahçılar bir haftadır bu yazı nedeniyle linç kampanyası başlattılar.

Ya ne olacaktı?

Siz, ABD’deki dava üzerinden Türkiye’ye yeni bir operasyon çekeceksiniz, ayarladığınız hâkim ve savcılarla, ajanlık yoluyla yürüttüğünüz bilgi ve belgelerle yargı tiyatrosuna lojistik destek sağlayacaksınız, ama sizin buradaki ve dünyadaki adamlarınız huzur içinde kalacak öyle mi?

Tutuklu olmayan Fetullahçıların da durumu iyi değil. İşlerini kaybettiler. Ticaretleri tükendi. Ne kendileri, ne eşleri, ne de çocukları sokağa çıkabilir haldeler.

ABD’deki dava hiç kuşkusuz Türkiye’deki ‘FETÖ’cülerin şartlarını daha da zorlaştıracak. Bundan daha doğal bir sonuç da olamaz.

Bazı Fetullahçıların yaşaması ne Fetullah Gülen’in, ne de ABD istihbaratının işine gelir.  Yargı tiyatrosu üzerinden operasyon çekeceğinize, yaklaşmakta olan yargısız örgüt infazlarına hazırlansanız iyi edersiniz.

Biraz, örgüt içi infazlarla ayakta durabilen PKK tarihi okuyun. Fetullah’ın kişisel hırslarını fark etmeye başladığınız anda canınızı kurtaramayacaksınız. Örgüt içi infazdan kaçsanız bile, burada kendi kaderlerine terk ettiğiniz “akılsız” adamlarınızın ahı sizi bitirecek.
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