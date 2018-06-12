Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinin detayları belli oluyor /12 Haziran 2018 03:42

Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinin detayları belli oluyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında yapılacak zirvenin programını paylaştı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un arasında yarın yapılacak baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Açıklamada, ABD ile KDHC arasında zirve öncesindeki görüşmelerde beklenenden daha hızlı mesafe alındığı vurgulanarak, Trump ile Kim'in Singapur yerel saatiyle 09.00'da bir araya geleceği kaydedildi. Yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim Jong-un arasında, sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtildi. 

Baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi öngörülen heyetler arası görüşmelere geçileceği ifade edilen açıklamada, daha sonra çalışma yemeği yenileceği aktarıldı.

Açıklamada, yarınki zirvede ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer alacağı bildirildi. 
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