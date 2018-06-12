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Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....
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Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....
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12 Haziran 2018 03:59
Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....
Hizmet Hareketine terör iftirası tutar mı?
Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....
Gazete yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı... Hizmet hareketine terör örgütü iftirasına karşı tepki gösteren Ekrem Dumanlı önemli açıklamalarda bulundu...
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