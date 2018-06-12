Samanyolu Haber /Gündem / Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma.... /12 Haziran 2018 03:59

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Hizmet Hareketine terör iftirası tutar mı?

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Gazete yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalından yeni bir video yayınladı... Hizmet hareketine terör örgütü iftirasına karşı tepki gösteren Ekrem Dumanlı önemli açıklamalarda bulundu... 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma.... Sonraki Haber >>

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

AKP seçim hilesine erken başladı....

AKP seçim hilesine erken başladı....

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:48:11